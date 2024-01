AdTheorent Holding Company Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Adtheorent wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 4,84 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der 25-Tage-RSI von 29,85 zeigt, dass Adtheorent überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der durchschnittliche Schlusskurs der Adtheorent-Aktie für die letzten 200 Handelstage (1,4 USD) um +40 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,34 USD) weist mit einem Abweichung von +46,27 Prozent auf einen positiven Trend hin. Insgesamt erhält die Aktie daher auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Zudem deutet die Kursprognose von 3,33 USD auf ein Aufwärtspotenzial von 70,07 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Adtheorent führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.