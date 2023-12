AdTheorent Holding Company Aktie: Das gab es noch nie!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich die sozialen Plattformen von Adtheorent angesehen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert wurden, hauptsächlich neutral. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Adtheorent-Aktie bei 1,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,51 USD liegt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +7,86 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,25 USD, was einen Abstand von +20,8 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Bewertungen von insgesamt 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben 3 Mal ein "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auch die jüngsten Berichte der Analysten führen zu derselben Beurteilung, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,33 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 120,75 Prozent steigen könnte, was eine positive Empfehlung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhalten die Adtheorent-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führte. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was schließlich zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt wird die Adtheorent-Aktie also mit einem "Gut"-Rating bewertet.