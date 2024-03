AdTheorent Holding Company Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analysten schätzen die Aktie von Adtheorent langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", während 0 eine neutrale und 0 eine schlechte Bewertung abgaben. Auch in aktuellen Berichten geben die Analysten im Durchschnitt die gleiche Einschätzung ab, was das Rating für das Adtheorent-Aktienpapier aus dem letzten Monat auf "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) belässt. Dabei erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,88 USD, was einer Erwartung von 16,02 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,34 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der Wert für die Adtheorent-Aktie in den letzten 7 Tagen aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,65 ebenfalls nicht überkauft oder überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Adtheorent somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Adtheorent-Aktie mittlerweile auf 1,74 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,34 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,85 USD, was zu einem Abstand von +17,19 Prozent führt und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung bezüglich Adtheorent hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Adtheorent in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.