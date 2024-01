AdRabbit Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Adrabbit-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls 50 Prozent darunter.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, und die Diskussionsintensität war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Adrabbit-Aktie veröffentlicht, und es gab in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen, die die Meinungen beeinflusst hätten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adrabbit-Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis weisen einen Wert von 50 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Adrabbit-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und dem Relative Strength Index.