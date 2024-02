AdRabbit Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Adrabbit wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Adrabbit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Adrabbit-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Adrabbit verläuft bei 0,01 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,005 CAD liegt und somit einen Abstand von -50 Prozent aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls -50 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen rund um Adrabbit in sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Das Sentiment und der Buzz rund um Adrabbit deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Adrabbit somit in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.