Acxiom und Braze intensivieren Zusammenarbeit für neue Customer-Engagement-Komplettlösung - Förderung von nachhaltigem Umsatzwachstum für Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -Acxiom (https://www.acxiom.de/), das Unternehmen für Customer Intelligence, intensiviert seine Partnerschaft mit Braze (https://www.braze.com/?utm_medium=paid-search&utm_source=google&utm_campaign=fy22-amer-brand_l_brand&utm_content=mt_brand_ad_copy_fy22&utm_term=braze_em_kw%7Cbraze%7Ce%7Cg%7Cc%7C%7C502608598011&_bt=502608598011&_bk=braze&_bm=e&_bn=g&gad=1&gclid=CjwKCAjwp8OpBhAFEiwAG7NaEnc1mfsfnyiNRrKO0ySDXqC1zRauFMTVamkMPrE-sev3r-XWGx3_ChoCR-4QAvD_BwE) und wird Premium-Partner im Rahmen des Braze Alloys Partnerprogramms. Durch den Ausbau der Zusammenarbeit können Acxiom und Braze nun weltweit führende Unternehmen mit ausgereiften Customer-Engagement-Strategien unterstützen, um die Loyalität und Bindung derer Kunden zu stärken und so das Unternehmenswachstum zu fördern.Seit dem Beitritt zu Braze Alloys in diesem Jahr ist Acxiom zu einem strategischen Teil eines führenden Ökosystems von Technologie- und Lösungspartnern geworden, das zur Integration, Anpassung und Erweiterung von Customer-Engagement-Maßnahmen für Braze-Kunden beiträgt. Die Erweiterung durch Acxiom wird es Kunden erleichtern, Agenturen, Beratungsunternehmen und andere Braze-Partner zu nutzen, um in großem Umfang maßgeschneiderte und hochwirksame Brand Experiences zu bieten. Acxiom wurde von Braze als 'Orbit'-Partner der Stufe 4 zertifiziert. Diese Zertifizierung ist nur wenigen Unternehmen vorbehalten, die das weltweite Ökosystem von Braze mit deren anerkannter Expertise bereichert und so einen Mehrwert schafft.Die Nutzung der datengestützten Lösungen und Marketing-Technologiedienste der Acxiom Customer Intelligence Cloud (https://www.acxiom.com/customer-intelligence/cloud/) (CIC) und der umfassenden Customer-Engagement-Plattform von Braze bietet Unternehmen und Marketern zahlreiche Vorteile:- Erweiterte Datenbestände mit detaillierten Insights zu Demografie, Lebensstil und Präferenzen.- Präziser Identity-Abgleich und höchste Datengenauigkeit für ein umfassendes Bild von den Kunden.- Erweiterte Zielgruppenanalysen, Segmentierung und Modellierung für fundierte Marketingperspektiven und -entscheidungen.- Bessere Ergebnisse von Marketingkampagnen und bessere Engagement-Metriken.- Entwicklung von personalisierten Omnichannel Customer Journeys in Realtime, die für mehr Interaktion sorgen und die Kundenbindung stärken.- Verbesserung des ROI und Reduzierung von Streuverlusten.Jason Skelton, Head of Alliances and Solutions bei Acxiom in Europa, sagt: "Die Auszeichnung als Level 4 'Orbit' Partner von Braze ist für Acxiom ein großer Moment. Sie bestätigt unsere gemeinsame Vision, Unternehmen durch verlässliche Customer Intelligence (https://www.acxiom.com/customer-intelligence/) und zuverlässige Engagement-Lösungen zu unterstützen, damit sie die Beziehungen zu ihren geschätzten und potenziellen Kunden ausbauen und festigen können.""Mehr denn je ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, personalisierte Strategien zur Kundenansprache zu entwickeln, die den Konsumenten genau dann erreichen, wenn es darauf ankommt", so Myles Kleeger, President und Chief Commercial Officer von Braze. "Wir freuen uns über die wachsende Dynamik unseres Partnerprogramms für Lösungen bei Braze Alloys. Wir erwarten eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um gemeinsam brillante Kundenbindungsstrategien zu entwickeln, die das Wachstum von Unternehmen antreiben."Wenn Sie mehr über die Partnerschaft zwischen Acxiom und Braze erfahren möchten, klicken Sie bitte hier (https://www.acxiom.co.uk/brazepartnership/).Über AcxiomAcxiom arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence und Data-Driven-Marketing zu ermöglichen, was sowohl für Konsumenten als auch Unternehmen einen Mehrwert schafft. Acxiom ist ein Experte darin, wie man Daten zusammenführt, datenschutzkonform nutzt, in Cloud-Lösungen speichert, analysiert und wie man Marketingstrategien anpasst, je nachdem, wo und wie die Kunden mit den Firmen in Kontakt kommen. Acxiom hilft den Firmen, ihre Kunden wirklich zu verstehen, und relevant und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, so dass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren hilft Acxiom seinen Klienten, mehr Kunden zu gewinnen, die Geschäftsbeziehung mit diesen zu erweitern und diese dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine Tochterfirma der Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Axciom.de.