Acxiom erweitert MarTech-Funktionen von Heathrow Airport mit Salesforce Marketing Cloud & CDP-Diensten

Frankfurt am Main (ots) -Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom (https://www.acxiom.de/) ermöglicht relevantere Customer Experiences und steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions nachhaltig. Heute gibt Acxiom bekannt, dass sie Teil des erweiterten Marketing Cloud Customer Data Platform-Ökosystems sind und globale Salesforce-Prozesse nutzen werden.Diese Prozesse unterstützen die Bereitstellung leistungsstarker Marketing Solutions für Unternehmen und integrieren das Datenmanagement, das digitale Kampagnenmanagement und die Identity-Funktionen von Acxiom in die Salesforce-Technologie. Acxiom verfügt über langjährige Erfahrungen mit datenschutzkonformen Datenservices und fundiertes Know-how im Bereich Plattformdienste - ein optimaler Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit mit Salesforce, um Kunden dabei zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihrer Technologie zu ziehen.Während der langjährigen Zusammenarbeit mit Heathrow Airport hat Acxiom einen Großteil der Marketingtechnologie des Flughafens entworfen, entwickelt und umgesetzt und ist derzeit für die Verwaltung der Marketing-Technologien verantwortlich. Heathrow hat eine Vision: Fluggästen den besten Passagierservice der Welt zu bieten. Bei der Schaffung der optimalen Customer Experience spielt Marketingtechnologie eine entscheidende Rolle - sowohl in der physischen als auch der digitalen Umgebung."Die Salesforce Marketing Cloud, ein seit langem etabliertes Produkt, zählt zu den führenden Technologien in der CRM Customer Engagement Suite von Gartner. Das Fachwissen von Acxiom zur Steigerung des geschäftlichen Nutzens und der Leistung von Marketingtechnologien wird nun zusammen mit Salesforce eingesetzt und skaliert. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Heathrow auszubauen und sie bei der Erfüllung moderner Kundenbedürfnisse zu unterstützen," so David Skinner, Chief Strategy Officer bei Acxiom.Heathrow Airport wollte einen neuen MarTech-Stack entwickeln, um die Kundenzufriedenheit, die Kundenakquise für die CRM-Datenbank und das Umsatzwachstum für den Flughafen und seine jeweiligen Einzelhändler zu verbessern. Heathrow war auf der Suche nach Möglichkeiten zur Erfassung umfassender Kundendaten, Einkaufsgewohnheiten und Reiseinteressen. In Übereinstimmung mit der Strategie zur digitalen Transformation sollte gleichzeitig die Anzahl von Komponenten innerhalb des Technologie-Stacks reduziert werden."Salesforce freut sich, dass Acxiom Teil des erweiterten Marketing Cloud Customer Data Plattform-Ökosystems wird", so Woodson Martin, EVP und GM von AppExchange. "Ein datengestützter Ansatz und eine Single Source of Truth sind für Unternehmen heute wichtiger denn je, um die Anforderungen von Kunden in der digitalen Welt zu erfüllen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Acxiom Kunden dabei unterstützen wird, in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein und ihre digitale Transformation voranzutreiben."Acxiom unterstützte Heathrow Airport bei der Wahl der besten technischen Lösungen für eine erfolgreiche Umsetzung seiner zukünftigen Marketingziele. Außerdem konnte Acxiom Heathrow Airport bei der Einführung neuer Datenquellen sowie bei der Nutzung der derzeitigen Strategie zur digitalen Transformation und zum Plattform-Technologieansatz beraten. Im Juni 2021 wurden marktführende Technologien bewertet, sodass Acxiom Consulting Services und Heathrow Airport anschließend die Salesforce Marketing Cloud (SFMC) und Salesforce Customer Data Plattform (CDP) einführten. Dies diente dazu, weitere Vorteile aus den bereits eingesetzten Salesforce E-Commerce- und Salesforce Service-Cloud-Produkten zu ziehen. Dank dieses Ansatzes konnte Heathrow Airport ein Rahmenwerk entwickeln, um interne Änderungen voranzutreiben, den Nutzen vorhandener CRM-Marketing-Assets zu steigern und fundiertere Entscheidungen (automatisiert oder manuell) zu treffen."Wir freuen uns darauf, unseren MarTech-Stack auszubauen und zu optimieren, um unsere Technologie im Hinblick auf eine erfolgreiche und ausgereifte CRM-Marketingstrategie weiterzuentwickeln. Ohne die richtigen Daten ist Personalisierung nicht möglich. Durch die Zusammenarbeit mit Acxiom und Salesforce haben wir bei Heathrow nun mehr Kontrolle über unsere Daten und können sie zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse und zur Personalisierung von Passagierdaten nutzen", so Meenal Varsani, Leiter Marketing & Customer Engagement bei Heathrow.Über AcxiomAcxiom ist ein Customer Intelligence Unternehmen, das People-Based Marketing über alle relevanten On- und Offlinekanäle und den Single Customer View anbietet. Acxiom macht Daten und Insights einfach und sicher nutzbar, überall dort, wo sie benötigt werden. Sein breites Angebot an Data-Driven Marketing Solutions ermöglicht Marketern weltweit, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, um für eine ansprechende und relevante Customer Experience zu sorgen und so den Erfolg ihres Businesses nachhaltig zu steigern. Seit mehr als 55 Jahren ist Acxiom führend in den Bereichen Customer Data Management, Identity und der verantwortungsvollen Nutzung von Daten. Heute unterstützt Acxiom weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen dabei, täglich außergewöhnliche Customer Experiences zu verwirklichen Acxiom gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter www.acxiom.deÜber SalesforceSalesforce, the global CRM leader, empowers companies of every size and industry to digitally transform and create a 360° view of their customers. For more information about Salesforce (NYSE: CRM), visit: www.salesforce.com. Any unreleased services or features referenced in this or other press releases or public statements are not currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase Salesforce applications should make their purchase decisions based upon features that are currently available. 