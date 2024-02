Acutus Medical Inc Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Acutus Medical-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (39) als auch der 25-Tage-RSI (50,34) bestätigen diese Einschätzung. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen vorwiegend negativ gegenüber Acutus Medical, mit fünf positiven und sechs negativen Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussion hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -65,64 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.