Acutus Medical Inc Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Acutus Medical wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In technischer Hinsicht liegt der Kurs mit 0,19 USD derzeit 5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -65,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Acutus Medical diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Acutus Medical eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 35,09, während der RSI25 bei 51,04 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in sozialen Medien ergibt eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild von Acutus Medical. Die Diskussionen zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass die Aktie von Acutus Medical auf der Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und der Diskussionsintensität insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.