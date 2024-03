Acutus Medical Inc Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Acutus Medical haben sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Acutus Medical eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt auch positive Meinungen zu Acutus Medical in den sozialen Medien. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Acutus Medical derzeit bei 0,46 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,185 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -59,78 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,2 USD, was einem Abstand von -7,5 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Acutus Medical liegt bei 48,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation und des Anleger-Sentiments sowie die technische Analyse und der Relative Strength Index zeigen insgesamt eine positive Entwicklung für Acutus Medical, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.