Acutus Medical Inc Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Acutus Medical ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acutus Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,7, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird als solcher Indikator betrachtet, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Für die Acutus Medical-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,64 USD. Der letzte Schlusskurs (0.202 USD) liegt damit deutlich darunter (-68,44 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs (0,32 USD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-36,88 Prozent Abweichung). In Summe wird Acutus Medical somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger vornehmen. Unsere Analysten haben Acutus Medical auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Acutus Medical in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Acutus Medical wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.