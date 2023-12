Acutus Medical Inc Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Acutus Medical betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,81 Punkten, was bedeutet, dass Acutus Medical momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Acutus Medical somit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Acutus Medical beläuft sich auf 0,71 USD, während die Aktie selbst bei 0,208 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -70,7 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 0,45 USD liegt und somit zu einem Abstand von -53,78 Prozent führt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet. Bei der Untersuchung des Sentiments und des Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Acutus Medical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".