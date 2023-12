Acutus Medical Inc Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Acutus Medical-Aktie bei 53. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (65,84) zeigt ähnliche Ergebnisse. Auch hier wird die Acutus Medical-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Acutus Medical.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acutus Medical-Aktie derzeit bei 0,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs 0,214 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -68,53 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,41 USD, was zu einem Abstand von -47,8 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Acutus Medical durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war an drei Tagen überwiegend von positiven Themen geprägt, jedoch an zwei Tagen von negativer Kommunikation. Insgesamt tendierten die Anleger in den letzten Tagen jedoch verstärkt zu negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Acutus Medical, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment und eine Gesamtbewertung der Acutus Medical-Aktie als "Schlecht".