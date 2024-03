Acushnet Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Acushnet hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 58,34 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +9,82 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 65 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenpolitik von Acushnet schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 2,11 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Acushnet war überwiegend positiv in den letzten Tagen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Acushnet liegt bei 26,54 und wird daher als "Gut" bewertet, da die Situation als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird diese Kategorie also auch mit "Gut" bewertet.