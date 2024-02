Acushnet Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Acushnet-Aktie bei 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 39,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Gut"-Rating für Acushnet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Acushnet-Aktie bei 69,15 USD liegt, was +24,01 Prozent über dem GD200 (55,76 USD) liegt und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 62,64 USD, was einem Abstand von +10,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Analysteneinschätzung deutet darauf hin, dass die langfristige Meinung von Analysten zur Acushnet-Aktie "Neutral" ist. Es gibt insgesamt 1 positive Bewertung, 2 neutrale Bewertungen und keine negative Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 56,33 USD, was einer potenziellen Performance von -18,53 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 19,08 ist die Acushnet-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 65,45, was einer Unterbewertung von 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.