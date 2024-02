Federalricultural Mortgageration Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "B. Riley Financial":

Der Aktienkurs der Federal Agricultural Mortgage wird im Vergleich zum durchschnittlichen Wert im Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet. Die Rendite der Aktie liegt bei 54,14 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche deutlich niedriger ist. In den letzten 12 Monaten lag die mittlere Rendite dieser Branche bei 406787,3 Prozent, während die Federal Agricultural Mortgage nur 406733,16 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Agricultural Mortgage liegt bei 69,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Federal Agricultural Mortgage-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 160,52 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 180,88 USD wird daher als positiv bewertet. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der letzte Schlusskurs von 183,03 USD nahe am Durchschnitt liegt.

Die Stimmung unter privaten Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls kritisch. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die Federal Agricultural Mortgage-Aktie eine durchwachsene Bewertung, die von neutral bis negativ reicht.

