Acurx Pharmaceuticals LLC Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten zwölf Monaten hat die Acurx-Aktie eine Analystenbewertung von insgesamt 1 erhalten. Diese eine Bewertung war "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 14 USD, was einem potenziellen Aufwärtspotential von 359,02 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,05 USD. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Acurx-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Acurx-Aktie. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen ebenfalls die positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Acurx liegt bei 57,47 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 69,85). Insgesamt erhält die Acurx-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Acurx-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,05 USD liegt, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 3,71 USD, was einer Abweichung von -17,79 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.