Acurx Pharmaceuticals LLC Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Im letzten Jahr haben Analysten Acurx 1-mal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Einschätzungen abgegeben haben. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates für Acurx im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Meinungen der Analysten, liegt bei 14 USD, was einem möglichen Anstieg um 316,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,36 USD) entspricht. Somit erhält die Acurx-Aktie eine Gesamtempfehlung von "Gut" aus Sicht der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf ein positives Stimmungsbild rund um Acurx hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, was auch die allgemeine Anlegerstimmung widerspiegelt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um Trends aufzuzeigen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Acurx-Aktie beträgt derzeit 2,91 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen Abwärtstrend an, sodass die Aktie hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Acurx basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acurx liegt bei 61,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Acurx daher in den Kategorien Analysteneinschätzung, Anlegerstimmung, technische Analyse und Relative Strength Index die Gesamtbewertung "Gut", "Gut", "Neutral" und "Neutral" entsprechend.