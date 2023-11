Acurx Pharmaceuticals LLC Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Umicore":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acurx-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Acurx-Aktie abgegeben, wovon alle positiv ausfielen. Das führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 291,06 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Acurx liegt bei 59,68, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf "Neutral"-Niveau.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Acurx-Aktie gemäß der Analyse ein "Neutral"-Rating erhält, wobei das Anleger-Sentiment positiv ausfällt und die Analysten eine "Gut"-Empfehlung aussprechen. Der RSI deutet hingegen auf eine neutrale Einschätzung hin.