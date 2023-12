Acurx Pharmaceuticals LLC Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analysteneinschätzung für die Acurx-Aktie fällt langfristig betrachtet positiv aus. Laut den Analysten erhält die Aktie die Bewertung "Gut", basierend auf insgesamt 1 positiven und keiner negativen Bewertung. Es gab in letzter Zeit keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 14 USD, was einem potenziellen Anstieg um 300 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 3,5 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Acurx veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf die positiven Aspekte des Unternehmens, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Acurx liegt bei 50,53 für 7 Tage und bei 47,38 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Acurx-Aktie eine neutrale Beurteilung basierend auf den Analyseergebnissen der Analysten, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Stimmungsbilds über einen längeren Zeitraum.