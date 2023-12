Acumentis-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Fall von Acumentis wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 20 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. In der Gesamtbewertung erhält Acumentis daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Acumentis verläuft aktuell bei 0,07 AUD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,069 AUD, was einem Abstand von -1,43 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da die Differenz ebenfalls -1,43 Prozent beträgt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich festhalten, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Acumentis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.