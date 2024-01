Acumentis Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Acumentis als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Neutral-Einstufung für die Acumentis-Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Acumentis blieb gering, was zu einer Neutral-Bewertung führt.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Acumentis diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als Neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Acumentis-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine Neutral-Bewertung erhält. Sowohl der letzte Schlusskurs als auch die Durchschnittswerte liegen nahe beieinander, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Acumentis-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Einschätzung.