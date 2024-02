Acumen Pharmaceuticals Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktienanalyse von Acumen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 4,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,13 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -31,06 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,37 USD, was einer Distanz von -7,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Acumen eher neutral diskutiert wurde. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Acumen in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen erhalten hat, wovon 3 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 10,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 235,46 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Acumen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass die Diskussionsintensität über Acumen langfristig als neutral eingestuft wird, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Aktie.