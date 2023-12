Acumen Pharmaceuticals Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Acumen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,69 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,91 USD, was einem Unterschied von -37,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,83 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+2,83 Prozent), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Acumen-Aktie 4 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" bewertet. Auf langfristiger Basis erhält die Aktie somit das Rating "Gut". In den letzten 30 Tagen wurden 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel wird auf 12 USD geschätzt, was einer erwarteten Entwicklung von 312,37 Prozent entspricht und damit als "Gut"-Einschätzung bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Acumen zeigt sich insgesamt als besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien und Foren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine positive Einschätzung hin, basierend auf einer erhöhten Diskussionsintensität und einer positiven Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie von Acumen daher als "Gut"-Wert eingestuft.