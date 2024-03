Acumen Pharmaceuticals Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Acumen wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie die Redaktion bei der Auswertung der Kommentare festgestellt hat. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Acumen 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Acumen vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 4,35 USD erwarten sie eine Entwicklung von 141,38 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,5 USD. Auch aus Sicht der Analysten ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Acumen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,43 USD. Der letzte Schlusskurs (4,35 USD) weicht somit -1,81 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,69 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,89 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ist Acumen somit ein "Neutral"-Wert.

Quelle: Analyse der Anleger- und Analystenstimmung, sowie der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Acumen.