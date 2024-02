Acuity Brands ist zurück!

Der Aktienkurs von Acuity Brands verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,46 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor liegt die Rendite allerdings um 217,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,31 Prozent. Bezogen auf die Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 407,24 Prozent, wobei Acuity Brands 380,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in sozialen Medien ein deutlich positives Signal. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert geäußert, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 240,17 USD 9,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 34,19 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ist die durchschnittliche Bewertung für Acuity Brands "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus der Durchschnittsprognose der Kursentwicklung ein Abwärtspotenzial von 23,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Acuity Brands somit eine "Neutral"-Bewertung.