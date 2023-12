Acuity Brands Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Acuity Brands wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Acuity Brands-Aktie überverkauft ist, und sie somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch im RSI25 ist Acuity Brands überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Acuity Brands in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,63 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 236,1 Prozent, was unter Berücksichtigung eine Underperformance von -230,47 Prozent für Acuity Brands bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Acuity Brands mit einer Unterperformance von 137,74 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Acuity Brands in den vergangenen zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Jedoch liegen aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 184,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -8,94 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Aus der Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. In diesem Zusammenhang zeigt sich bei Acuity Brands eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.