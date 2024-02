Acuity Brands Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Acuity Brands hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem Kurs von 235,16 USD, der um +8,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls im Plus, mit einer Distanz zum GD200 von +32,31 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Acuity Brands liegt bei 59,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 31,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Acuity Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und dem "Industrie"-Sektor liegt die Aktie jedoch deutlich im Minus, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.