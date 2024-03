Acuity Brands Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Acuity Brands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 26,5 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt die Überverkauft-Situation der Aktie. Auch hier erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Acuity Brands-Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Acuity Brands insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Trotzdem liegt die durchschnittliche Kursprognose mit 184,5 USD um 31,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 267,93 USD, was auf ein Abwärtspotential hinweist und eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt wird Acuity Brands in diesem Abschnitt daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Acuity Brands-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,02 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -19,61 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Acuity Brands mit 10,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Acuity Brands-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 190,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 267,93 USD lag, was eine positive Differenz von 40,5 Prozent darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 244,56 USD wird mit einem Schlusskurs darüber positiv bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus technischer Analyse.