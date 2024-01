Acuity Brands Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Acuity Brands wird derzeit mit einem Kurs von 229,9 USD gehandelt, was einer Entfernung von +35,53 Prozent vom GD200 (169,63 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 188,31 USD, was einem Abstand von +22,09 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Laut langfristiger Meinung von Analysten erhält die Aktie von Acuity Brands die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 184,5 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -19,75 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte Acuity Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,63 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 2310,93 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2305,3 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Acuity Brands mit 1375,78 Prozent unter dem Durchschnittswert von 1381,41 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI für die Acuity Brands liegt derzeit bei 13,16 und wird daher als überverkauft eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 16 deutet auf eine Überverkaufssituation hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".