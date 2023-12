Acuity Brands Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Acuity Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 14,13 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -8,49 Prozent für Acuity Brands führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,9 Prozent im letzten Jahr, wobei Acuity Brands 21,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Acuity Brands hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammengefasst erhält Acuity Brands daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acuity Brands derzeit bei 168,1 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 203,24 USD erreicht hat. Diese Distanz zum GD200 beträgt +20,9 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 177,11 USD, was einer Distanz von +14,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Acuity Brands abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates für Acuity Brands vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 184,5 USD, was einer möglichen Abnahme um -9,22 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.