Acuity Brands Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Die Aktie der Acuity Brands wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit insgesamt 2 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Die langfristige Einstufung wird daher als "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Acuity Brands. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 184,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,33 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Acuity Brands ist daher "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Acuity Brands-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 168,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 205,75 USD liegt (+22,19 Prozent Abweichung). Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 180,31 USD eine positive Abweichung (+14,11 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Acuity Brands auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Das Stimmungsbild wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich mit Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Acuity Brands im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,63 Prozent erzielt, was 141,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 238,78 Prozent, während Acuity Brands aktuell 233,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.