AcuityAds, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung und Diskussionen in Bezug auf die Illumin-Aktie waren in den letzten Wochen weitgehend neutral. Die Anleger haben weder positiv noch negativ auf das Unternehmen reagiert. Die Auswertung der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab ein neutrales Rating für die Illumin-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Illumin derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 2,02 CAD, während der aktuelle Kurs bei 1,59 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,54 CAD, was einer Abweichung von +3,25 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Illumin liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Somit erhält die Illumin in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Illumin eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Illumin daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Illumin-Aktie von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.