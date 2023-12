AcuityAds Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Illumin nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Illumin-Aktie mit 1,52 CAD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,04 CAD liegt. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 1,55 CAD in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was darauf hindeutet, dass die Illumin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit "Neutral" bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, da er ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Illumin ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.