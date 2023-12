AcuityAds Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Illumin-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um das aktuelle Marktverhalten zu bewerten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,58 CAD liegt, was einer Abweichung von -22,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 1,54 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit +2,6 Prozent eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält die Illumin-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Mittel zur Bewertung des aktuellen Zustands der Aktie ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt 41,03 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,88 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse zum Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Illumin in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien beobachtet, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit nur zwei neutralen Tagen und keiner Aufzeichnung von negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Illumin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.