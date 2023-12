AcuityAds Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Illumin-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,04 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,52 CAD liegt, was einer Abweichung von -25,49 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,55 CAD, was einer Abweichung von -1,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Illumin-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Illumin-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 59,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Illumin-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat führt zu einem "Neutral"-Rating, da weder eine übermäßige Beachtung noch eine geringe Beachtung der Aktie festgestellt wurde.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Illumin. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Illumin-Aktie somit in verschiedenen Analysebereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine eher stabile und ausgeglichene Situation hindeutet.