Acuamark Diagnostics sichert sich 11,3 Millionen Dollar für Serie A-Finanzierung, um innovative Assays für verbesserte, kosteneffektive Krebsfrüherkennung voranzutreiben

New York (ots/PRNewswire) -Die Runde wurde von Claudio Del Vecchio geleitet und von der Bruker Corporation begleitet.Acuamark Diagnostics („AcuamarkDx"), ein Unternehmen für Krebsfrüherkennung, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Runde in Höhe von 11,3 Millionen US-Dollar bekannt.Die Runde wurde vom Büro von Claudio Del Vecchio und der Del Vecchio Familienstiftung angeführt und wurde von der Bruker Corporation als neuem Investor in AcuamarkDx begleitet. Claudio Del Vecchio ist Mitglied des Verwaltungsrats von AcuamarkDx.AcuamarkDx ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das hochempfindliche, automatisierbare Technologien für eine zuverlässigere und kosteneffizientere Krebsfrüherkennung entwickelt, um letztlich in großem Umfang Leben zu retten und gesundheitliche Ungleichheiten in der Krebsversorgung weltweit zu verringern.Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR), das sich ebenfalls an der Serie A beteiligte, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Life-Science-Instrumente und -Diagnostik, das sich insbesondere auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat.„Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren und die hohe finanzielle und technische Kompetenz, die sie in unsere Arbeit einbringen", sagt Mitbegründer und CEO Dr. Bernard Peperstraete, „Nach Jahren der Innovation und Entwicklung sind wir mit den Fortschritten unserer Assays sehr zufrieden. Wir arbeiten hart daran, den Test weiter zu optimieren und gleichzeitig klinische Sammlungen in größerem Umfang zu initiieren."Mit dem Erlös aus der Serie A beabsichtigt Acuamark Diagnostics, seine Probensammlungen zu skalieren und seine Organisation um eine Reihe wichtiger Bausteine zu erweitern.„Als Investor vor dieser Runde habe ich die bemerkenswerte Arbeit des Unternehmens zur Verbesserung der Krebsfrüherkennung und ihrer breiten Zugänglichkeit genau verfolgt", sagt Investor Del Vecchio. „Bei erfolgreicher Entwicklung und in dem industriellen Maßstab, für den die Technologie ausgelegt ist, wird AcuamarkDx in einer sehr differenzierten Position sein, um unserer Gesellschaft zu helfen, Leben zu retten und gleichzeitig große, systemische Kosteneinsparungen zu erzielen. Ich freue mich darauf, eng mit Bernard und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um die Vision zu verwirklichen und das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben."Herr William Gedale, geschäftsführender Vorsitzender, kommentiert: „Wir fühlen uns geehrt, einen Direktor mit den Fähigkeiten und dem Charakter von Herrn Del Vecchio begrüßen zu dürfen. Claudio ist eine bewährte Führungskraft und ein erfolgreicher Investor in einer Vielzahl von Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir heißen ihn in unserer Gruppe von engagierten Vorstandsmitgliedern und Kollegen herzlich willkommen."„Herr Del Vecchio verbindet eine bodenständige Menschlichkeit mit einem angeborenen Verständnis für die Schaffung außergewöhnlicher Werte. Er bringt eine Fülle von Weisheit und Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung in unseren Verwaltungsrat ein", fügt Dr. Peperstraete hinzu.Informationen zu Claudio Del Vecchio, PhDClaudio Del Vecchio ist ein international tätiger Unternehmer und Branchenführer. Er ist eine qualifizierte Führungskraft und ein erfahrenes Mitglied des Verwaltungsrats. Die Familie Del Vecchio gründete die Luxottica-Gruppe, bei der Herr Del Vecchio mehrere Jahre lang Vorstandsmitglied war, das US-Geschäft leitete und den Börsengang an der New Yorker Börse beaufsichtigte. Anschließend erwarb Herr Del Vecchio Brooks Brothers, das er bis zur Covid-Pandemie 20 Jahre lang erfolgreich führte.Informationen zu Acuamark Diagnostics Inc.Acuamark Diagnostics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3598323-1&h=3581393954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3598323-1%26h%3D3225048400%26u%3Dhttps%253A%252F%252Facuamarkdx.com%252F%26a%3DAcuamark%2BDiagnostics&a=Acuamark+Diagnostics) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien für ein verbessertes und kosteneffizientes blutbasiertes Krebsfrüherkennungssystem für die Früherkennung von einzelnen und mehreren Krebsarten konzentriert. AcuamarkDx wird von einem erfahrenen Team von Industrieentwicklern und wissenschaftlichen Experten unterstützt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Krebsmanagement zu verbessern und die Überlebensrate zu erhöhen, indem es mit seiner einzigartigen Hochdurchsatz-Präzisionstechnologie Krebs im Frühstadium zuverlässiger, zugänglicher und kostengünstiger erkennt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.acuamarkdx.com oder kontaktieren Sie uns unter info@acuamarkdx.com.info@acuamarkdx.comKontakt:Acuamark Diagnostics, Inc.101 Avenue of the Americas, Fl 3, JLabsNew York, NY, 10013USAinfo@acuamarkdx.comOriginal-Content von: AcuamarkDx, übermittelt durch news aktuell