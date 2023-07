Activision Blizzard: Das wahre Kursziel von 83,14 EUR

Die Aktie von Activision Blizzard hat in letzter Zeit eine schlechte Kursentwicklung hingelegt. Doch viele Bankanalysten glauben, dass dies nur vorübergehend ist und die Aktie unterbewertet sei.

• Activision Blizzard: Am 07.07.2023 mit -0,33%

• Das Kursziel der Bankanalysten liegt bei 83,14 EUR

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt +77,27%

Am gestrigen Tag sank das Wertpapier um -0,33%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Verlust sogar -2,22%, was den Markt pessimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Activision Blizzard liegt bei 83,14 EUR. Laut Durchschnittsbewertung der Bankexperten würde das Unternehmen damit ein Potenzial von +10,57% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

12 Analysten empfehlen jedoch weiterhin...