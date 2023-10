Activision Blizzard Quartalsprognose: Umsatzsteigerung von 96,11% und Gewinnwachstum von 23,56%

ARTIKEL:

Das in Santa Monica, USA ansässige Unternehmen Activision Blizzard wird in 117 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Activision Blizzard im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 117 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen des Unternehmens Activision Blizzard. Derzeit hat die Aktie eine Marktkapitalisierung von 69,76 Mrd. EUR und Investoren sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz von Activision Blizzard noch bei 2,21 Mrd. EUR, doch nun wird ein Wachstum von +96,11 Prozent auf insgesamt 4,34...