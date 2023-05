Activision Blizzard: Potenzial von 15,18% - Kursziel bei 84,23 EUR

Die Aktie von Activision Blizzard hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern konnte der Gaming-Riese am Markt ein Plus von +0,09% verbuchen und erreichte damit ein Kurspotenzial von insgesamt +1,59%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 84,23 EUR und bietet Investoren somit eine Renditechance von +15,18%.

• Activision Blizzard: Steigerung um +1,59%

• Kursziel liegt bei 84,23 EUR

• Guru-Rating lautet nun 4,32

Aktuell empfehlen zwölf Analysten die Aktien als klaren Kauf. Fünf Experten bewerten sie positiv und sehen sie ebenfalls als lohnenswerte Investition an. Lediglich fünf Analysten halten sich zurück und bezeichnen die Aktie als “halten”. Optimismus sieht anders aus – doch das Verhältnis zwischen Bullen- und Bären-Meinungen ist mit einem Anteil...