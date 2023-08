Activision Blizzard: Potenzial für Kursanstieg auf 84,36 EUR

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist die Bewertung der Activision Blizzard Aktie nach Ansicht von Analysten nicht adäquat. Tatsächlich könnte das wahre Kursziel um -0,57% über dem momentanen Wert liegen.

• Am 25.08.2023 legte die Activision Blizzard Aktie um +0,27% zu.

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt jetzt 84,36 EUR.

• Das Guru-Rating wurde von 4,32 auf 4,32 angepasst.

Gestern verzeichnete Activision Blizzard am Finanzmarkt einen Aufschwung von +0,27%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtplus von +1,04%, also einer vollständigen Handelswoche. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl es vorher schwer abzuschätzen war, scheinen Bankanalysten durchaus positiv gestimmt zu sein. Momentan liegt das mittelfristige Kursziel bei 84,36...