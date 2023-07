Activision Blizzard: Neue Einschätzungen zum Kursziel

Die Aktie von Activision Blizzard hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,46% verzeichnet. Am gestrigen 20.07.2023 konnte ein Plus von weiteren +0,10% erzielt werden. Die Analysten sehen das Potenzial der Aktie jedoch noch nicht ausgeschöpft und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 81,82 EUR.

• Activision Blizzard notiert am 20.07.2023 mit einem Plus von +0,10%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 81,82 EUR

• Das Guru-Rating beträgt nun 4,32 nach zuvor ebenfalls 4,32

Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und geben auch neutrale oder vorsichtig optimistische Bewertungen ab.

Aktuell empfehlen zwölf Bankanalysten die Investition in die Aktie als starken Kauf und weitere fünf Experten sehen sie immerhin als Kauf an. Fünf weitere Analysten haben eine...