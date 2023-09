Activision Blizzard: Kursziel von 88,40 EUR - Wie Analysten die Aktie bewerten

Die Aktie von Activision Blizzard hat am gestrigen Tag eine minimale Kursentwicklung von +0,07% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Gesamtperformance der Aktie +0,16%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Bankanalysten sind sich jedoch einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 88,40 EUR und würde damit dem Unternehmen ein Wachstumspotenzial in Höhe von +2,85% eröffnen. Obwohl einige Experten diese Einschätzung teilen, gibt es auch Stimmen im Marktsegment mit neutraler Bewertung.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf dieser Aktie und weitere siebzehn haben eine neutrale Haltung dazu eingenommen. Dies führt zu einem optimistischen Anteil unter den analysierenden Parteien in...