Activision Blizzard: Kursziel von 84,77 EUR prognostiziert

Die Aktie von Activision Blizzard hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und um +0,45% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen verlief die Entwicklung jedoch eher negativ mit einem Rückgang um -0,57%. Die Bankanalysten sind davon überzeugt, dass der wahre Wert der Aktie bei 84,77 EUR liegt, was einem Anstiegspotenzial von +13,39% entspricht.

• Activision Blizzard legte gestern um +0,45% zu

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 84,77 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +77.27%

12 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien von Activision Blizzard und weitere fünf schätzen sie als “Kauf” ein. Fünf Experten positionieren sich neutral und geben das Rating “Halten”. Der Guru-Rating-Indikator beträgt nunmehr 4,32 nach vorherigem Stand ebenfalls 4.32. Ein signifikantes...