Activision Blizzard: Kursziel von 83,57 EUR

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Activision Blizzard Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 83,57 EUR, was einem Potenzial von +20,85% entspricht.

• Am 10.05.2023 legte die Activision Blizzard-Aktie um +0,41% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,32

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs insgesamt um +2,11%, was auf eine positive Stimmung am Markt hinweist.

Von insgesamt 12 Analysten wird die Aktie als starker Kauf empfohlen und weitere fünf vergeben das Rating “Kauf”. Fünf Experten bewerten sie mit “halten”, während keiner einen Verkauf empfiehlt.

77,27% der Analysten bleiben weiterhin optimistisch.

Fazit: Wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird, eröffnet dies Investoren ein Potential von rund +20%.