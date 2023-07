Activision Blizzard: Kursziel von 81,18 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag erzielte die Aktie von Activision Blizzard einen Anstieg um +3,49%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Zuwachs von +2,44% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind der Ansicht, dass das wahre Kursziel derzeit bei 81,18 EUR liegt und somit eine mittelfristige Investitionsmöglichkeit in Höhe von -2,22% offenbart wird.

• Am 17.07.2023 stieg die Aktie um +3,49%

• Das Kursziel beträgt 81,18 EUR

• Von insgesamt 12 Analysten empfehlen allein 77% die Aktie zum Kauf

Die Mehrheit der Experten bewertet die Aktie als stark kaufenswert (12/5), während wenige diese mit “halten” (5) oder “Kaufen” (5) klassifizieren. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,32 angehoben.