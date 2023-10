Activision Blizzard: Kursziel beträgt 90,33 EUR

Am gestrigen Handelstag erreichte die Aktie von Activision Blizzard eine negative Entwicklung von -0,15%, was in den vergangenen fünf Tagen zu einem neutralen Trend mit einer Summe von +0,22% führte. Laut Analysten ist der aktuelle Kurs jedoch nicht korrekt bewertet.

• Die Aktie von Activision Blizzard hatte am 04.10.2023 einen negativen Trend.

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 90,33 EUR.

• Drei Analysten bezeichneten die Aktie als stark kaufenswert und weitere 17 sehen sie als “halten” an.

Das wahre Potenzial der Investition beläuft sich auf +1,13%. Der Durchschnittswert aller Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Ziel bei einem Wert von 90,33 EUR. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei dem Wert von 3,30.

Die Empfehlung lautet daher weiterhin positiv für diese Investitionsmöglichkeit.