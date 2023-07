Activision Blizzard: Erwartungen an Quartalszahlen und Prognosen – Umsatzzuwachs von 16,60% erwartet!

Bald ist es wieder soweit: Activision Blizzard wird seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr interessiert natürlich, ob die Activision Blizzard Aktie eine positive Entwicklung zeigt.

In nur 119 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Santa Monica, USA seine neuen Zahlen präsentieren. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 60,28 Milliarden Euro. In dieser Zeit warten die Aktionäre und Analysten gebannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten davon aus, dass Activision Blizzard im Vergleich zum vorherigen Quartal einen starken Umsatzzuwachs verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,62 Milliarden Euro. Nun wird mit einem...