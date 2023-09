Activision Blizzard: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +3,01%

Activision Blizzard hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von 0,05% verbucht und in der vergangenen Woche eine neutrale Kursentwicklung verzeichnet. Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 87,97 EUR liegt.

• Activision Blizzard: Am 01.09.2023 mit +0,05%

• Das Kursziel von Activision Blizzard liegt bei 87,97 EUR

• Dem Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,30 unverändert

Laut Durchschnittseinschätzung der Analysten könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +3,01% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem neutralen Kurstrend der letzten Woche.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie während siebzehn weitere Experten eine neutrale Haltung vertreten. Insgesamt zeigen sich somit noch immer rund...