Activision Blizzard: Analysten sehen ein Kursziel von 83,48 EUR

Am Finanzmarkt hat Activision Blizzard in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von -0,36% hingelegt. Am gestrigen Tag betrug das Minus -1,16%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei einem Kursziel von 83,48 EUR. Sollte die Einschätzung zutreffen, eröffnet dies Investoren ein Potential in Höhe von +12,60%.

Aktuell befürworten zwölf der befragten Experten einen Kauf des Wertpapiers. Fünf weitere Analysten empfehlen ebenfalls die Aktie zu kaufen und fünf positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Das Guru-Rating liegt aktuell bei 4,32.

Es bleibt abzuwarten ob Activision Blizzard seinen positiven Trend fortsetzen kann und Anleger somit beeindruckt.